Молодые деревья снова начали рубить в сквере на улице Руднева

Позже сотрудники администрации начали вырубать там посаженные несколько лет назад деревья, однако люди помешали это сделать. Работы приостановили, пообещав, что насаждения не будут трогать и даже высадят там новые.
Недавно жители города вновь обеспокоились судьбой сквера — в воскресенье хабаровчанка заметила на территории рабочих, которые начали рубить здоровые деревья.
«Требую остановить рубку здоровых деревьев на Руднева, 52! В конце мая несколько городских инстанций меня заверили, что вырубку здоровых деревьев на Руднева, где будет сквер, остановят и спилят лишь вязы и больные деревья. В итоге благоустройство территории под никому не нужный здесь сквер превращается в натуральный фарс. Почему-то именно в воскресенье, 17 августа, неизвестные люди просто начали пилить здоровые груши. Много людей вообще не поняли, зачем. Я так понимаю, у властей города какой-то план, чтоб и на окраинах Хабаровск сделался лысым? Почему не держите слово, мэрия, не трогать груши? На видео майском еще видно, какой сад прекрасный, а на сегодняшний день уже нет!», — пожаловалась Анастасия.
В администрации города сообщили, что часть деревьев находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего было принято решение спилить их. Молодые насаждения и ценные породы деревьев пообещали не трогать. Взамен срубленных деревьев в сквере высадят новые насаждения.
«Для оценки состояния зеленых насаждений сквера и минимизации ущерба в ходе благоустройства привлечены специалисты ФБУ “Рослесозащита”. Оценке подверглись 43 дерева, определено, что 17 деревьев сквера (все из которых относятся к фруктовым деревьям) находятся в неудовлетворительном состоянии. Получено разрешение от 11.08.2025 о проведении работ по сносу зеленых насаждений. Оценка санитарного состояния деревьев и разрешение на снос были запрошены только на старые и малоценные породы деревьев сквера. Молодые деревья и ценные породы, такие как: дубы, манчжурский орех, липа, яблони остаются нетронутыми. Кроме того, в ходе работ по благоустройству запланирована компенсационная высадка новых фруктовых деревьев в сквере. Окончание работ в сквере по улице Руднева, 52 планируется 1 октября 2025 года», — объяснила и. о. начальника МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Наталья Милюкова.