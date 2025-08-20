Молодые деревья снова начали рубить в сквере на улице Руднева

«Требую остановить рубку здоровых деревьев на Руднева, 52! В конце мая несколько городских инстанций меня заверили, что вырубку здоровых деревьев на Руднева, где будет сквер, остановят и спилят лишь вязы и больные деревья. В итоге благоустройство территории под никому не нужный здесь сквер превращается в натуральный фарс. Почему-то именно в воскресенье, 17 августа, неизвестные люди просто начали пилить здоровые груши. Много людей вообще не поняли, зачем. Я так понимаю, у властей города какой-то план, чтоб и на окраинах Хабаровск сделался лысым? Почему не держите слово, мэрия, не трогать груши? На видео майском еще видно, какой сад прекрасный, а на сегодняшний день уже нет!», — пожаловалась Анастасия.