Молодые деревья снова начали рубить в сквере на улице Руднева

В мае хабаровчанам стало известно о благоустройстве нового сквера на улице Руднева, 52.

Позже сотрудники администрации начали вырубать там посаженные несколько лет назад деревья, однако люди помешали это сделать. Работы приостановили, пообещав, что насаждения не будут трогать и даже высадят там новые.

Недавно жители города вновь обеспокоились судьбой сквера — в воскресенье хабаровчанка заметила на территории рабочих, которые начали рубить здоровые деревья.

«Требую остановить рубку здоровых деревьев на Руднева, 52! В конце мая несколько городских инстанций меня заверили, что вырубку здоровых деревьев на Руднева, где будет сквер, остановят и спилят лишь вязы и больные деревья. В итоге благоустройство территории под никому не нужный здесь сквер превращается в натуральный фарс. Почему-то именно в воскресенье, 17 августа, неизвестные люди просто начали пилить здоровые груши. Много людей вообще не поняли, зачем. Я так понимаю, у властей города какой-то план, чтоб и на окраинах Хабаровск сделался лысым? Почему не держите слово, мэрия, не трогать груши? На видео майском еще видно, какой сад прекрасный, а на сегодняшний день уже нет!», — пожаловалась Анастасия.

В администрации города сообщили, что часть деревьев находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего было принято решение спилить их. Молодые насаждения и ценные породы деревьев пообещали не трогать. Взамен срубленных деревьев в сквере высадят новые насаждения.

«Для оценки состояния зеленых насаждений сквера и минимизации ущерба в ходе благоустройства привлечены специалисты ФБУ “Рослесозащита”. Оценке подверглись 43 дерева, определено, что 17 деревьев сквера (все из которых относятся к фруктовым деревьям) находятся в неудовлетворительном состоянии. Получено разрешение от 11.08.2025 о проведении работ по сносу зеленых насаждений. Оценка санитарного состояния деревьев и разрешение на снос были запрошены только на старые и малоценные породы деревьев сквера. Молодые деревья и ценные породы, такие как: дубы, манчжурский орех, липа, яблони остаются нетронутыми. Кроме того, в ходе работ по благоустройству запланирована компенсационная высадка новых фруктовых деревьев в сквере. Окончание работ в сквере по улице Руднева, 52 планируется 1 октября 2025 года», — объяснила и. о. начальника МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Наталья Милюкова.