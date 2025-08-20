Два автобусных маршрута на юге Москвы изменится с 23 августа

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы поездки москвичей и гостей столицы становились еще удобнее. С 23 августа изменим маршруты на юге города. Это позволит улучшить транспортную доступность в районах промзоны “Котляково” и Котляковского кладбища», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.