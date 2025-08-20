Ричмонд
Два автобусных маршрута на юге Москвы изменится с 23 августа

Два маршрута автобусов в Южном административном округе скорректируют 23 августа: транспорт будет подъезжать ближе к социальным и промышленным объектам в районах промзоны «Котляково» и ко входу на Котляковское кладбище. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы поездки москвичей и гостей столицы становились еще удобнее. С 23 августа изменим маршруты на юге города. Это позволит улучшить транспортную доступность в районах промзоны “Котляково” и Котляковского кладбища», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что автобусы маршрута с823 начнут заезжать к входу на Котляковское кладбище в часы его работы. Автобусы маршрута с850 пойдут по 1-му Котляковскому пер. и ул. Деловая вместо Пролетарского проспекта и ул. Бехтерева.

