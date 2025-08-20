В Хабаровске закрылся легендарный ювелирный магазин «Алмаз».

В Хабаровске навсегда закрылся ювелирный магазин «Алмаз», который почти век служил горожанам и стал настоящей легендой. Открытый в 1936 году, он пережил десятилетия перемен и видел, как менялась жизнь города и его жителей, сообщает hab.aif.ru.
Для многих хабаровчан «Алмаз» был не просто магазином, а частью семейной истории. Жительница города Елена Ж. вспоминает: «В 1959 году я покупала здесь обручальные кольца с будущим мужем. В 1981-м старший сын женился, и мы снова выбирали кольца только в “Алмазе”. Магазин стоял на Муравьева-Амурского, раньше это была улица Карла Маркса, в самом центре города. Для нас это была настоящая городская достопримечательность».
Теперь помещение магазина выставлено на аренду, и скоро здесь появится новый арендатор. Но воспоминания хабаровчан о «Алмазе» останутся: почти век работы магазина напоминает о том, как формировались привычки покупателей, как менялся город и какие традиции передавались из поколения в поколение.
Эта история — маленький кусочек памяти Хабаровска, где за витринами магазинов скрыты целые эпохи и человеческие судьбы.