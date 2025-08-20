В Хабаровске закрылся легендарный ювелирный магазин «Алмаз».

Для многих хабаровчан «Алмаз» был не просто магазином, а частью семейной истории. Жительница города Елена Ж. вспоминает: «В 1959 году я покупала здесь обручальные кольца с будущим мужем. В 1981-м старший сын женился, и мы снова выбирали кольца только в “Алмазе”. Магазин стоял на Муравьева-Амурского, раньше это была улица Карла Маркса, в самом центре города. Для нас это была настоящая городская достопримечательность».