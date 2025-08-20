На ремонт дорог к школам в Иркутской области выделят более миллиарда рублей. Участки проезжей части обновят около 28 школ, техникумов, вузов и детских садов. Эти объекты находятся на 22,3 киломтрах дорог, проходящих по 17 улицам в Иркутске, Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском. Работы выполняют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
— Особое внимание уделяется качеству покрытия, обустройству пешеходных зон и установке светофоров и ограждений, — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
В Иркутске активно ведут работы на десяти улицах. Затронуты участки возле школ № 22, № 67, № 1, № 75, № 72 и лицея № 1. Также работы идут возле Иркутского педагогического колледжа, Государственного училища олимпийского резерва, ИрГУПСа, техникума речного и автомобильного транспорта, аграрного техникума и медицинского колледжа железнодорожного транспорта.
В Ангарске работы идут на четырех улицах. На улице Трактовой, ведущей к школе № 11 сняли старый асфальт. На Карла Маркса осталось нанести разметку и установить дорожные знаки. А в Братске ремонтируют две улицы, ведущих к восьми образовательным учреждениям. Среди них: Братский целлюлозно-бумажный колледж, школы и детские сады. В Усолье-Сибирском ремонт улицы Луначарского завершат к концу года.