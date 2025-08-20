На ремонт дорог к школам в Иркутской области выделят более миллиарда рублей

В Ангарске работы идут на четырех улицах. На улице Трактовой, ведущей к школе № 11 сняли старый асфальт. На Карла Маркса осталось нанести разметку и установить дорожные знаки. А в Братске ремонтируют две улицы, ведущих к восьми образовательным учреждениям. Среди них: Братский целлюлозно-бумажный колледж, школы и детские сады. В Усолье-Сибирском ремонт улицы Луначарского завершат к концу года.