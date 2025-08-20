Ученого Асеева через суд выселяют из коттеджа в Новосибирске

Прокуратура намерена требовать выселения семьи академика Александра Асеева из коттеджа на улице Мальцева в верхней зоне Академгородка.
Органы прокуратуры планируют добиться выселения семьи академика Александра Асеева из дома, расположенного на улице Мальцева в Академгородке. По информации, предоставленной надзорным ведомством юристу Евгению Митрофанову, коттедж еще осенью прошлого года был передан в управление СО РАН, однако до настоящего времени Сибирское отделение РАН не предприняло действий для возвращения недвижимости государству.
Согласно официальному документу, подписанному и.о. прокурора Новосибирска Олегом Желдаком, в Советский районный суд направлен иск о выселении А. Л. Асеева и членов его семьи. Рассмотрение данного иска находится под контролем прокуратуры Советского района.
Важно отметить, что основанием для позиции прокуратуры является судебное решение, признавшее Асеева виновным в мошенничестве при приватизации указанного коттеджа. Этот приговор был вынесен летом 2023 года.
Тем не менее, в мае 2025 года тот же Советский суд отменил ранее вынесенный приговор в отношении академика.
Стоит напомнить, что после вынесения первоначального приговора депутаты городского совета лишили Александра Асеева звания почетного жителя Новосибирска. Это прецедентное событие за всю историю существования данного статуса.