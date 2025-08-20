Ученого Асеева через суд выселяют из коттеджа в Новосибирске

Органы прокуратуры планируют добиться выселения семьи академика Александра Асеева из дома, расположенного на улице Мальцева в Академгородке. По информации, предоставленной надзорным ведомством юристу Евгению Митрофанову, коттедж еще осенью прошлого года был передан в управление СО РАН, однако до настоящего времени Сибирское отделение РАН не предприняло действий для возвращения недвижимости государству.