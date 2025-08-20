Ричмонд
В Подмосковье началась вакцинация детей от гриппа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Кампания по вакцинации детей от гриппа стартовала в Московской области. Сделать прививку ребенку можно в поликлинике по месту прикрепления после осмотра врача, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Источник: Reuters

«Грипп — коварное заболевание, опасное тяжелыми осложнениями, особенно для детей. Единственный надежный способ защиты — это вакцинация. В Подмосковье уже стартовала прививочная кампания против гриппа для детей, в ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения», — привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В министерстве рассказали, что в поликлиники региона уже поступила современная и безопасная отечественная вакцина «Ультрикс квадри».

Отмечается, что для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Педиатр проведет осмотр и направит на прививку.