В Подмосковье началась вакцинация детей от гриппа

«Грипп — коварное заболевание, опасное тяжелыми осложнениями, особенно для детей. Единственный надежный способ защиты — это вакцинация. В Подмосковье уже стартовала прививочная кампания против гриппа для детей, в ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения», — привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.