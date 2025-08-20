Ричмонд
Школьники из города Бийска Алтайского края посетили станцию скорой помощи

Ребята увидели, как организован рабочий процесс медиков.

Источник: Национальные проекты России

Участниками экскурсии на станцию скорой медицинской помощи стали школьники из города Бийска Алтайского края в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Старший фельдшер станции скорой медицинской помощи Бийска Сергей Кареба провел экскурсию, показал детям диспетчерский отдел и подробно рассказал о работе сотрудников. Ребята смогли увидеть, как организован рабочий процесс и какие существуют различия между скорой помощью и неотложкой. Школьники ознакомились с оснащением автомобилей скорой помощи и узнали, что кроме обычных линейных бригад есть еще и специализированные — реанимационные, психиатрические и педиатрические.

Экскурсия была организована в рамках проекта летней занятости подростков «Профкоманды. ФМ» при поддержке правительства Алтайского края, администрации города Бийска и «Сибирской генерирующей компании». В ходе него школьники знакомятся с различными профессиями, востребованными в наукограде.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.