Школьники из города Бийска Алтайского края посетили станцию скорой помощи

Старший фельдшер станции скорой медицинской помощи Бийска Сергей Кареба провел экскурсию, показал детям диспетчерский отдел и подробно рассказал о работе сотрудников. Ребята смогли увидеть, как организован рабочий процесс и какие существуют различия между скорой помощью и неотложкой. Школьники ознакомились с оснащением автомобилей скорой помощи и узнали, что кроме обычных линейных бригад есть еще и специализированные — реанимационные, психиатрические и педиатрические.