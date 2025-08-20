Тридевятое царство: в музее деревянной скульптуры открыли экотропу

33
Маршрут назвали «Тридевятое царство», он объединяет персонажей русских народных сказок — но и не только, скульптуры в «Лукоморье», которые здесь устанавливались в течение14 лет, тематически очень разнообразны.
В музее деревянной скульптуры «Лукоморье» возле Савватеевки в Ангарском городском округе открылась экологическая тропа длиной три километра.
