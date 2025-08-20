В Омской области яйца подешевели на 34 рубля с начала года

В то время как овощи бьют ценовые рекорды, на прилавках Омской области наметилась и приятная тенденция. Самым ярким событием стало обвальное падение стоимости куриных яиц. По данным сервиса «АйМониторинг», с начала года десяток подешевел на рекордные 33,93 рубля, что стало самым значительным снижением в абсолютном выражении.