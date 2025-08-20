Ричмонд
В Омской области яйца подешевели на 34 рубля с начала года

На фоне общего роста цен омичи могут порадоваться значительному удешевлению социально важных продуктов.

Источник: Om1 Омск

В то время как овощи бьют ценовые рекорды, на прилавках Омской области наметилась и приятная тенденция. Самым ярким событием стало обвальное падение стоимости куриных яиц. По данным сервиса «АйМониторинг», с начала года десяток подешевел на рекордные 33,93 рубля, что стало самым значительным снижением в абсолютном выражении.

Текущая цена на яйца установилась на отметке 72,12 рубля. Это делает их одними из самых дешёвых в стране. Омские яйца дешевле, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (на 3,33 рубля) и по России (на 10,12 рубля).

Помимо яиц, омичи могут сэкономить на нескольких базовых товарах, которые также продемонстрировали снижение цен с января 2025 года.

Так, в топ подешевевших продуктов вошли рис (-9,2%), гречка (-5,6%), пшено (-3,2%) и сахар (-1,5%).

Ярким контрастом на этом фоне выглядит катастрофический рост цен на овощи. Лидером антирейтинга стала морковь, подорожавшая с начала года на 81,9%. Также в число самых подорожавших товаров вошли замороженная рыба (+22,2%), картофель (+25,3%), а также лук и яблоки (+26,0%).