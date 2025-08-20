Нижегородская область вошла в пилотный проект по запуску мобильных аптек

Нижегородская область вошла в число десяти пилотных регионов России, где будут запущены мобильные аптеки. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
«Аптеки на колесах» будут созданы на базе шасси «ГАЗель» и оснащены всем необходимым для полноценной работы: автономным водоснабжением, освещением, кондиционером, водонагревателем, электросчетчиком, витриной и шкафом на 80 ящиков для хранения лекарственных препаратов.
Финансирование проекта полностью обеспечат аптечные сети без привлечения бюджетных средств. Как отметил Никонов, это даст сельским жителям возможность получать необходимые лекарства не от случая к случаю, а по регулярному графику.
Помимо Нижегородской области, проект будет реализован еще в девяти регионах России, включая Красноярский край, Кабардино-Балкарию, Архангельскую область и Калмыкию.