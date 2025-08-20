В Новосибирске мошенники используют перепроданные номера для краж с Госуслуг

Злоумышленники скупают перепроданные номера и получают доступ к учетным записям граждан на портале Госуслуг.
Мошенники выкупают номера, которые ранее принадлежали другим абонентам и были возвращены операторами в продажу. Если прежний владелец не успел отвязать телефон от аккаунта на Госуслугах, преступники могут перехватить управление личным кабинетом. Такой доступ открывает путь к банковским операциям и персональным данным, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
Чтобы защитить себя, специалисты советуют указывать в профиле только актуальный номер телефона, подключать двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять настройки безопасности.