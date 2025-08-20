Более тысячи жителей Тюменской области обратились в юридическое бюро онлайн

Сервисом «Виртуальное государственное юридическое бюро Тюменской области» в этом году воспользовались свыше тысячи жителей. Развитие таких ресурсов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
С помощью виртуального юридического бюро можно узнать адреса и контактные данные организаций, которые предоставляют бесплатную юридическую помощь, а также перечень законов и постановлений, на основании которых предоставляется такая помощь.
Большинство вопросов были посвящены защите прав потребителей, возмещению вреда и заключению сделок с недвижимым имуществом. Для поиска ближайшего адвоката сервис предлагает воспользоваться картой «Адвокаты Государственной системы бесплатной юридической помощи» на геопортале Тюменской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.