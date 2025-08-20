Ричмонд
«Лучше не купаться»: погода на калининградском побережье 20 августа

Информацию «Клопс» передали спасатели.

+20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +22°
Источник: Клопс.ru

На всём калининградском побережье установлен запрет на купание. Скорее всего, он будет действовать в течение всего дня. Информацию «Клопс» предоставили спасатели.

В среду, 20 августа, Балтику штормит. Хотя вода в море ещё не остыла, заходить в него категорически не рекомендуется.

Балтийск: флаг чёрный, заходить в воду запрещается. На море шторм, сильные волны. Как отметили спасатели, появились отбойные течения. Температура воды +18−19 °C. На предстоящую неделю прогноз неблагоприятный — дожди и ветер.

Зеленоградск: флаг чёрный, высокие волны, купание под запретом. Температура воздуха +16 °C, воды — +17 °C.

Пионерский: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +18 °C. Сильный ветер, высота волн — до двух метров.

Светлогорск: чёрный флаг, заходить в море нельзя. Температура воды +18−19 °C. На море шторм. «Лучше не купаться», — отметили спасатели.

Янтарный: красный флаг, на купание запрет. Температура воды +18 °C.

Информация актуальна на момент публикации.