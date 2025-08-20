В Иркутске по улице Рабочего Штаба продлили ограничение движения транспорта возле пересечения с переулком Трубецкого. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Ограничения будут действовать до 19:00 31 августа, — уточнили в мэрии Иркутска.
Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут. Временные неудобства связаны с продолжением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.
Также до 15 октября ограничено движение по улице Ширямова, в районе дома на улице Байкальская, 251. А до 22 часов 27 августа перекрыта проезжая часть по улице Зимней в Иркутске. На участке проходят строительно-монтажные работы на тепловой сети.