В Иркутске по улице Рабочего Штаба продлили ограничение движения транспорта

По участку нельзя проехать до 19:00 31 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Рабочего Штаба продлили ограничение движения транспорта возле пересечения с переулком Трубецкого. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Ограничения будут действовать до 19:00 31 августа, — уточнили в мэрии Иркутска.

Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут. Временные неудобства связаны с продолжением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

Также до 15 октября ограничено движение по улице Ширямова, в районе дома на улице Байкальская, 251. А до 22 часов 27 августа перекрыта проезжая часть по улице Зимней в Иркутске. На участке проходят строительно-монтажные работы на тепловой сети.