Эксперт объяснил, как на переговоры влияет ситуация на фронте

По его мнению, продвижение российских подразделений ускорилось, позволяя им совершать более глубокие прорывы, чем раньше. При этом вооруженные силы Украины пока способны удерживать фронт от развала.
Ухудшение стратегического положения Украины общепризнано, и оно оказывает прямое влияние на позицию Дональда Трампа. Для американского лидера критически важно избежать «собственного Афганистана» — по аналогии с выводом войск США из Кабула при Джо Байдене, полагает эксперт.
Несмотря на общее ухудшение положения, ВСУ все еще демонстрируют способность купировать кризисы на фронте и периодически наносить чувствительные удары по российским войскам.
Оценить устойчивость ВСУ по открытым данным точно невозможно: момент надлома трудно предсказать даже при доступе к закрытой информации. Здесь многое зависит от психологических факторов.
Украина продолжает пользоваться данными западной космической разведки, а также современными системами связи и управления, подобных которым у России пока нет. Фронт все больше поддается российскому давлению, но пока держится.
Кашин считает, что ключевой технической проблемой в боевых действиях является разработка методов противодействия FPV-дронам. Именно из-за них конфликт на Украине носит в основном позиционный характер, и ни одна из сторон пока не нашла эффективного решения.