Эксперт объяснил, как на переговоры влияет ситуация на фронте

Политолог Василий Кашин проанализировал влияние фронтовой ситуации на переговорные позиции, способность украинской армии к сопротивлению и ключевые технические вызовы конфликта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Стратегическое положение Украины на фронте ухудшается, что напрямую влияет на потенциальный переговорный процесс. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его мнению, продвижение российских подразделений ускорилось, позволяя им совершать более глубокие прорывы, чем раньше. При этом вооруженные силы Украины пока способны удерживать фронт от развала.

Ухудшение стратегического положения Украины общепризнано, и оно оказывает прямое влияние на позицию Дональда Трампа. Для американского лидера критически важно избежать «собственного Афганистана» — по аналогии с выводом войск США из Кабула при Джо Байдене, полагает эксперт.

Несмотря на общее ухудшение положения, ВСУ все еще демонстрируют способность купировать кризисы на фронте и периодически наносить чувствительные удары по российским войскам.

Оценить устойчивость ВСУ по открытым данным точно невозможно: момент надлома трудно предсказать даже при доступе к закрытой информации. Здесь многое зависит от психологических факторов.

Василий Кашин
кандидат политических наук, директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ (цитата по «Ленте.ру»)

Украина продолжает пользоваться данными западной космической разведки, а также современными системами связи и управления, подобных которым у России пока нет. Фронт все больше поддается российскому давлению, но пока держится.

Кашин считает, что ключевой технической проблемой в боевых действиях является разработка методов противодействия FPV-дронам. Именно из-за них конфликт на Украине носит в основном позиционный характер, и ни одна из сторон пока не нашла эффективного решения.

