В Челябинске будет доработана программа КРТ с учетом мнения горожан

В документах был зафиксирован отказ от проекта комплексного развития территорий (КРТ). Речь шла о домах на улицах от Сулимова до Омской, от Шаумяна до Техникумовской, от Шаумяна до Тарасова в Советском районе.
У стадиона Колющенко и железнодорожной больницы планировали снести старые дома, демонтировать здание старого общежития, торговый объект, а на этом месте возвести не менее 148,5 тысячи нового жилья. На аппаратном совещании Алексей Лошкин отметил, что проект отменен, и согласился с мнением челябинцев, что необходимо корректировать нормативную базу.
«Поскольку это первая территория с подобными критериями, мы оценили опыт других регионов и приняли решение отказаться от ее развития именно в такой конфигурации. Уже провели встречи с собственниками и ждем от них детальные предложения для совершенствования действующего законодательства, регулирующего КРТ», — сказал Алексей Лошкин.
Всего в Челябинской области эту программу будут реализовывать на 97 территориях, их общая площадь составляет почти 10 миллионов квадратных метров. Вопрос решен по 33 территориям. По словам заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Андрея Шмидта, Южный Урал находится в числе лучших по темпам реализации этой программы.
В Челябинске под программу КРТ планируют отдать и улицу Кирова. Цель — возвести здесь жилой квартал с детским садом и школой. Главную пешеходную улицу города выведут до улицы Курчатова, Орджоникидзе — продлят. Программа КРТ затронет Копейское шоссе в границах улиц Обуховской, Туркменской и Уральской. Здесь снесут 19 жилых домов, школу-интернат, гаражи.