В сентябре в Омске состоится гастрономический праздник «Крепостные Осенины»

Мероприятие пройдет на территории Омской крепости.

Источник: Freepik

21 сентября с 13:00 до 18:00 часов в Омской крепости впервые в нашем городе состоится гастро-исторический фестиваль «Крепостные Осенины». Об этом сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.

Фестиваль урожая «Осенины» уже проходил в столице омского Прииртышья в 2024 году и понравился омичам и гостям города. В нынешнем году было решено изменить формат мероприятия — добавить историческую составляющую.

Территория Омской крепости в день фестиваля будет разделена на две условные зоны: гастро-историческую и садовую.

В первой посетителям будет предложено попробовать, например, самое популярное блюдо периода «Ширванских полков» и военных реформ Александра I: грибную юшку с овощами, мясом и крупами.

Садовая же зона предложит возможность приобрести продукцию местных аграриев и фермеров.

Ранее мы сообщали, что Валаамский монастырь ведёт набор волонтёров, которые приезжают на две-три недели и бесплатно трудятся на благо обители. Обитель их тоже не обижает: размещает в гостиничных условиях, кормит-поит, укрепляет душу и тело.