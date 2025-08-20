В сентябре в Омске состоится гастрономический праздник «Крепостные Осенины»

Ранее мы сообщали, что Валаамский монастырь ведёт набор волонтёров, которые приезжают на две-три недели и бесплатно трудятся на благо обители. Обитель их тоже не обижает: размещает в гостиничных условиях, кормит-поит, укрепляет душу и тело.