Число детей мигрантов резко сократилось в школах Нижегородской области

В частности, с 1 апреля 2025 года действует закон № 544-ФЗ, согласно которому дети мигрантов могут быть приняты в образовательные учреждения только при наличии подтверждённого знания русского языка и легального статуса пребывания в России. Похожие изменения наблюдаются и в других регионах: Воронежской, Вологодской, Калужской, Тульской областях, в Татарстане и др. Парламентарий отметил, что новые правила уже дают первые результаты. Он подчеркнул, что незнание русского языка затрудняет не только обучение самого ученика, но и влияет на успеваемость всего класса.