Число детей мигрантов резко сократилось в школах Нижегородской области

Количество заявлений на зачисление в школы Нижегородской области от иностранных граждан снизилось почти в десять раз.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. По его словам, это стало результатом вступивших в силу новых требований к поступающим.

В частности, с 1 апреля 2025 года действует закон № 544-ФЗ, согласно которому дети мигрантов могут быть приняты в образовательные учреждения только при наличии подтверждённого знания русского языка и легального статуса пребывания в России. Похожие изменения наблюдаются и в других регионах: Воронежской, Вологодской, Калужской, Тульской областях, в Татарстане и др. Парламентарий отметил, что новые правила уже дают первые результаты. Он подчеркнул, что незнание русского языка затрудняет не только обучение самого ученика, но и влияет на успеваемость всего класса.

Кроме того, это серьёзно осложняет процесс социальной адаптации ребёнка. С января 2026 года начнёт работать система автоматического обмена данными между органами управления образованием и МВД. Это предусмотрено федеральным законом № 314-ФЗ от 31 июля 2025 года. Ожидается, что такая мера позволит повысить эффективность контроля за пребыванием иностранных граждан и их детей в России.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят доработанный проект закона о платной учебе для детей мигрантов.

