В Снежинске прошел фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» состоялся в городе Снежинске в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Во время мероприятия 152 человека сдали нормативы ГТО, 32 — прошли полноценную диспансеризацию в поликлинике, а 25 — осмотр родинок у дерматолога. 170 участников записались на профосмотр, а 24 гостя сделали прививку от гриппа. Также проводились танцы на стульях и подвижные и настольные игры. Можно было посетить мастер-классы различной тематики, купить сувенир, посмотреть выступления снежинских творческих коллективов и послушать кавер-группу «МАКИНТОШ».
На стенде пожарной охраны дети могли примерить экипировку спасателей и сделать фото на память. Взрослые с интересом посещали экспозицию образцов продукции гражданского назначения Российского федерального ядерного центра. Школьникам и студентам, которые еще не определились со своим карьерным путем, специалисты предложили пройти профессиональные пробы, а психологи рассказали, как справляться со стрессом.
Кроме того, на фестивале горожане смогли получить ответы на свои вопросы от 16 профильных учреждений и министерств. Например, сотрудники управления юстиции бесплатно консультировали снежинцев по правовым вопросам. Представители фонда «Защитники отечества» рассказали обратившимся о мерах поддержки бойцов и членов их семей. Также снежинцев консультировали эксперты министерства ЖКХ, главного управления по труду и занятости населения и других организаций.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.