Осторожно: в Узбекистане растет число мошенников, обещающих трудоустройство и переезд в Латвию

Оперативники Службы государственной безопасности продолжают выявлять подобные схемы. Недавно был задержан 34-летний житель Алтынкульского района Андижанской области, который открыл компанию, якобы помогающую в оформлении необходимых документов и получении визы для работы за границей.
Через социальные сети он сумел войти в доверие к четырём жителям Хазараспского района Хорезмской области. За «содействие» в получении латвийской визы он потребовал 10 тысяч долларов. В момент передачи денег мошенника задержали с поличным в Ургенче.
Похожий случай произошёл и в Ташкентской области. Здесь 28-летний житель Ангрена пообещал трём жителям Андижанской области оформить рабочие визы в Латвию через «свои связи» в посольстве. Сумма сделки составила 8 250 долларов. Однако оперативники задержали мужчину ещё на этапе получения аванса — 2 100 долларов.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, ведутся следственные действия.
Жителям Узбекистана, которые рассматривают возможность работы за границей, стоит быть особенно бдительными. Как правило, такие «консультационные компании» работают исключительно на доверии, не предоставляя никаких гарантий. Многие люди годами ждут выезда за рубеж и так и не получают обещанного.
Ещё опаснее, когда за подобными схемами стоят криминальные круги: в этом случае, обратившись за помощью, вы рискуете не просто потерять деньги, но и попасть в ещё более опасную ситуацию — стать жертвой преступников.
Планируя работать за границей, пользуйтесь только проверенными и официальными каналами. Не передавайте крупные суммы частным лицам или фирмам без реальных лицензий, а любые подозрительные предложения лучше сразу игнорировать.