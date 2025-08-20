Мэр Прошунин проверил ход ремонта оползневого участка в центре Сочи

После оползня здесь разрушилась проезжая часть. Сейчас дорогу готовят для замены покрытия на участке длинной 105 метров. На месте также укрепят склон с помощью 30 свай и обустроят ливневку. Кроме того, дорожники отремонтируют уже существующую стену.