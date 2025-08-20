Мэр Прошунин проверил ход ремонта оползневого участка в центре Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин лично проверил ход работ по восстановлению автомобильной дороги, пострадавшей от оползня в Центральном районе. Речь идет об участке, расположенном на съезде с улицы Егорова на улицу Гагарина, в непосредственной близости от парка «Ривьера».
После оползня здесь разрушилась проезжая часть. Сейчас дорогу готовят для замены покрытия на участке длинной 105 метров. На месте также укрепят склон с помощью 30 свай и обустроят ливневку. Кроме того, дорожники отремонтируют уже существующую стену.
«О восстановлении этого участка дороги говорили наши жители на встречах и личных приемах, — рассказал Прошунин. — В этом году из бюджета города направили порядка 52 миллионов рублей».
Завершить все работы планируют к декабрю.
На время ремонта движение на участке ограничено. Маршруты автобусов № 18 и № 92 изменены.
Так, автобус № 18 в прямом направлении не останавливается у ж/д вокзала, Сбербанка (Горького), ТЦ «Мелодия», парка «Ривьера». Добавлены остановки: Поликлиника № 1, Ривьерский мост, Платановая аллея, гостиница «Москва», Сбербанк (Горького), ж/д вокзал, Автовокзал, ТД «Ярославна», рынок (Московская).
Маршрут № 92 в прямом направлении не останавливается у рынка (Московская), ж/д вокзала, Сбербанка (Горького). Добавлена остановка «парк Ривьера».
В обратном направлении маршруты не меняются.