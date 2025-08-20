Игорь Кобзев вручил победителям конкурса многодетных семей новые автомобили

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил победителей областного конкурса (0+) многодетных семей, воспитывающих семь и более детей. Глава региона вручил победителям ключи от новеньких автомобилей «Газель» с комплектом летней и зимней резины, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
Победителями конкурса стали восемь больших семей, в которых растут свои, приемные или опекаемые дети. Автомобили получили семьи из Иркутска, Братска, Заларей и Эхирит-Булагатского, Куйтунского, Боханского районов и других населенных пунктов.
«Каждая такая семья — пример любви, ответственности, заботы. Как многодетный отец знаю, за детей всегда болит сердце, сколько бы им ни было лет, всегда хочется помочь на жизненном пути. И огромное уважение тем, кто не боится трудностей, строит крепкие семьи, вкладывает душу в воспитание детей», — написал в своём телеграме Игорь Кобзев.
Губернатор поделился, что история каждой из этих семей захватывающая. Например, Олег Александрович и Юлия Владимировна Воробьевы из Братска женаты уже 26 лет. За эти годы в семье появилось на свет девять детей. У старшего сына уже у самого подрастает девочка, а самой младшей дочери всего год. В родном городе семью знают как активных и творческих людей.
Глава Приангарья написал у себя, что всех детей супруги воспитывают честными и добропорядочными, приучают к труду. Сыновья помогали Олегу Александровичу построить для семьи новый большой дом.
Иркутская область — один из немногих регионов России, который учредил такой конкурс. Мероприятие проводится с 2013 года, и за время его проведения новые автомобили получили 67 семей.
Губернатор поблагодарил всех участников конкурса и выразил надежду, что новые «Газели» станут надежными помощниками на пути каждой семьи-победителя.
Ранее агентство писало, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей «Нива» представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 млн рублей был закуплен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».