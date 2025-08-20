Солнце «выстрелило» одним из крупнейших за последние годы протуберанцем

«Вблизи южного полюса Солнца сегодня утром был зарегистрирован выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанца. Структура какого-то совершенно невероятного размера, превысившая в определенный момент размеры Солнца (около 1.5 миллионов километров), начала показывать первые признаки дестабилизации около 7 утра по московскому времени, и к 10 утра полностью оторвалась от звезды», — говорится в сообщении.