На Алтае завершилась экспедиция по экологической тропе «Шинок»

Экспедиция «Шинок. Доступные тропы Алтая» проводилась в Солонешенском районе Алтайского края в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
В мероприятии приняли участие около 70 человек: члены Русского географического общества (РГО), преподаватели, специалисты, студенты и школьники. Базовый лагерь экспедиции был организован на территории Ануйского научно-образовательного центра в поселке Тог-Алтай. Основным маршрутом стала экологическая тропа «Шинок», расположенная в верховьях одноименной реки на территории заказника «Каскад водопадов на реке Шинок». Цель экспедиции — апробация информационных и методических материалов, которые станут основой для формирования познавательного и экологически грамотного маршрута.
Особое внимание было уделено образовательной работе. Занятия по фенологическим наблюдениям и изучению процессов созревания плодов и семян у растений провела председатель Бийского отделения Алтайского отделения РГО Галина Петрищева. Также гости познакомились с итогами полевого сезона. Ярким завершением программы стала театральная постановка в формате кукольного театра, подготовленная самыми юными участниками.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.