На Алтае завершилась экспедиция по экологической тропе «Шинок»

В мероприятии приняли участие около 70 человек: члены Русского географического общества (РГО), преподаватели, специалисты, студенты и школьники. Базовый лагерь экспедиции был организован на территории Ануйского научно-образовательного центра в поселке Тог-Алтай. Основным маршрутом стала экологическая тропа «Шинок», расположенная в верховьях одноименной реки на территории заказника «Каскад водопадов на реке Шинок». Цель экспедиции — апробация информационных и методических материалов, которые станут основой для формирования познавательного и экологически грамотного маршрута.