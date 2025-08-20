Пермская компания задолжала работнику больше миллиона рублей

Компания в Перми задолжала работнику больше миллиона рублей. Бухгалтерия неправильно рассчитывала его зарплату: не полностью начисляла северные и вахтовые надбавки, а также недоплатила за отпуск и компенсацию за него. Чтобы восстановить справедливость, работник обратился в суд.
Суд установил, что работодатель не принял мер для правильного подсчета стажа мужчины. А его длительная работа в условиях Крайнего Севера давала ему право на надбавку в размере 80%. Также проверка расчетных листков подтвердила, что работнику долгое время не выплачивали вахтовую надбавку за отработанные дни. Нарушения были и в оплате отпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
В итоге суд обязал компанию выплатить бывшему сотруднику 1 171 000 рублей недополученных денег и 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Так как фирма-должник была зарегистрирована в Индустриальном районе Перми, взысканием этой суммы занялись судебные приставы. Они уведомили директора компании о начале исполнительного производства и объяснили последствия неуплаты. Для принудительного взыскания задолженности приставы списали деньги с банковских счетов организации.
В результате долг был выплачен полностью, и производство закрыто.