Пермская компания задолжала работнику больше миллиона рублей

Суд установил, что работодатель не принял мер для правильного подсчета стажа мужчины. А его длительная работа в условиях Крайнего Севера давала ему право на надбавку в размере 80%. Также проверка расчетных листков подтвердила, что работнику долгое время не выплачивали вахтовую надбавку за отработанные дни. Нарушения были и в оплате отпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.