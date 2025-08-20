Росприроднадзор выявил серьезные нарушения на нижегородской станции аэрации

Мониторинг воздуха показал превышения по нескольким пунктам. Так, количество сероводорода больше нормы почти в 11 раз, фенола — в 3,4 раза, формальдегида — в 2,7 раза. На одном из источников выбросов нормативы для этих веществ не установлены.