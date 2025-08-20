Росприроднадзор выявил серьезные нарушения на нижегородской станции аэрации

Росприроднадзор завершил проверку на нижегородской станции аэрации после многочисленных жалоб горожан на неприятный запах в разных районах. В результате было обнаружено семь серьезных нарушений природоохранных норм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мониторинг воздуха показал превышения по нескольким пунктам. Так, количество сероводорода больше нормы почти в 11 раз, фенола — в 3,4 раза, формальдегида — в 2,7 раза. На одном из источников выбросов нормативы для этих веществ не установлены.
— Также были выявлены нарушения в отчетности. Предприятие предоставляло недостоверные данные — не отражало результаты мониторинга воздуха, занижало выбросы аммиака, неполно учитывало вещества при инвентаризации, — рассказали в Росприроднадзоре.
Ведомство выдало АО «Нижегородский водоканал» предписание устранить все нарушения. Кроме того, все виновные будут привлечены к ответственности.