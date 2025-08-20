Ричмонд
Росприроднадзор выявил серьезные нарушения на нижегородской станции аэрации

Количество выбросов сероводорода в воздух превышает норму в почти в 11 раз.

Источник: Росприроднадзор Нижегородской области

Росприроднадзор завершил проверку на нижегородской станции аэрации после многочисленных жалоб горожан на неприятный запах в разных районах. В результате было обнаружено семь серьезных нарушений природоохранных норм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мониторинг воздуха показал превышения по нескольким пунктам. Так, количество сероводорода больше нормы почти в 11 раз, фенола — в 3,4 раза, формальдегида — в 2,7 раза. На одном из источников выбросов нормативы для этих веществ не установлены.

— Также были выявлены нарушения в отчетности. Предприятие предоставляло недостоверные данные — не отражало результаты мониторинга воздуха, занижало выбросы аммиака, неполно учитывало вещества при инвентаризации, — рассказали в Росприроднадзоре.

Ведомство выдало АО «Нижегородский водоканал» предписание устранить все нарушения. Кроме того, все виновные будут привлечены к ответственности.