Сухая вибрирующая ель убила 46-летнего грузчика древесины в Докшицком районе

46-летний грузчик древесины погиб в Докшицком районе.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия с летальным исходом произошла днем в вторник, 19 августа 2025 года. Как сообщили в Следственном комитете, 46-летний грузчик древесины получил травмы, несовместимые с жизнью.

— Согласно предварительным данным, после того как вальщик леса спилил осину, падение дерева вызвало вибрацию, в результате чего рядом стоящая сухая ель рухнула на грузчика, — отметили в Следственном комитете Беларуси.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают все причины и условия, которые способствовали гибели мужчины.

