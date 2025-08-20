Сухая вибрирующая ель убила 46-летнего грузчика древесины в Докшицком районе

Трагедия с летальным исходом произошла днем в вторник, 19 августа 2025 года. Как сообщили в Следственном комитете, 46-летний грузчик древесины получил травмы, несовместимые с жизнью.
— Согласно предварительным данным, после того как вальщик леса спилил осину, падение дерева вызвало вибрацию, в результате чего рядом стоящая сухая ель рухнула на грузчика, — отметили в Следственном комитете Беларуси.
В рамках уголовного дела следователи устанавливают все причины и условия, которые способствовали гибели мужчины.
