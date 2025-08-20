В мэрии рассказали о ремонтной кампании в школах и безопасности школьников

В школах Омска завершены ремонтные работы. Учреждения образования готовы к приему учеников. Исключение составляют лишь те учреждения образования, где проходят масштабные капитальные ремонты по нацпроекту.
Как рассказала первый заместитель департамента образования города Лариса Жукова, в целом на подготовку школ к началу нового учебного года из бюджета было выделено 275,5 млн рублей.
«В 40 школах и 40 детских садах были отремонтированы и заменены оконные блоки, двери, крыльцо. В 12 школах и 22 детских садах прошел частичный ремонт кровли. В 15 учреждениях образования были заменены системы горячего водоснабжения и отопления», — рассказала Жукова.
Также около 15 млн ушло на выполнение требований МЧС: ремонт системы оповещения о пожаре, установку противопожарных деверей, ремонт ворот. Около 20 млн выделено школам на снос и кронирование аварийных и старых деревьев.
В школах № 118 и № 79 начатые в прошлом году работы пока продолжаются — учреждения капитально отремонтируют по нацпроекту. К временному месту учебы в других школах учеников будут доставлять автобусы № 107 и 108. Стоимость фактически совершенных школьником поездок будет компенсироваться из городского бюджета. Деньги, из расчета по две поездки в день, по истечении месяца будут приходить на транспортную карту ученика или родителей.
Безопасность на дорогах.
Отдельное внимание при подготовке школ к новому учебному году уделялось безопасности дорожного движения: разметке, освещению, установке дорожных знаков возле учреждений образования. Возле учреждений образования установлено восемь новых светофорных комплексов, обновлено более 220 пешеходных переходов.
По словам начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Омску Сергея Лебедева, все предписания Госавтоинспекции школы в полном объеме выполнили к началу учебного года.
Тревожит специалистов другое — за семь месяцев 2025-го количество ДТП с участием несовершеннолетних возросло в городе на 2%. Число ДТП, в которых виноваты сами несовершеннолетние, — аж на 15%. Не зная правил, дети садятся за руль самокатов, велосипедов, мопедов и становятся опасны как для себя, так и для окружающих.
«Питбайки — это вообще настоящее зло, и родителям стоит сто раз подумать, прежде чем покупать спортивную технику, не предназначенную для дорожного движения, — прокомментировал начальник департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец. — Прежде всего, ребенка нужно научить правилам дорожного движения, научить правильно переходить дорогу, разработать с ним безопасный маршрут до школы — вот это первоочередная задача родителей».
Также Вадим Кормилец напомнил — с началом учебного года интенсивность движения на городских магистралях многократно возрастает, и при подъездах к учреждениям образования водителям необходимо проявлять особую осторожность.
«Важно оценить не только то, что происходить непосредственно на дороге, но и в 400 метрах от нее, ведь ребенок может выбежать неожиданно», — подчеркнул Вадим Кормилец.
Также специалисты советуют родителям снабдить амуницию школьника светоотражающими элементами — в темное время суток это поможет водителю заблаговременно его заметить.