В мэрии рассказали о ремонтной кампании в школах и безопасности школьников

В школах № 118 и № 79 начатые в прошлом году работы пока продолжаются — учреждения капитально отремонтируют по нацпроекту. К временному месту учебы в других школах учеников будут доставлять автобусы № 107 и 108. Стоимость фактически совершенных школьником поездок будет компенсироваться из городского бюджета. Деньги, из расчета по две поездки в день, по истечении месяца будут приходить на транспортную карту ученика или родителей.