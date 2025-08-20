В забайкальском селе Танга обновили фельдшерско-акушерский пункт

Капитальный ремонт прошел в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Танга Забайкальского края по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В учреждении заменили крышу, окна, двери и полы. Также там установили новую систему водоснабжения и пожарную сигнализацию. Отремонтированный ФАП будет обслуживать более 670 местных жителей.
«Наше учреждение очень изменилось, условия труда стали лучше. Жители села с удовольствием приходят на прием. Во время ремонта разделили прием детей и взрослых, а также создали дополнительные помещения — процедурный и прививочный кабинеты», — отметила заведующая ФАПом Ирина Комарова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.