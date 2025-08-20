Жителям Карпинска запрещено посещать лес из-за падения частей ракеты

Об этом напомнил глава муниципалитета Андрей Клопов.
Ранее он провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями Роскосмоса. Темой стала подготовка к падению элементов ракеты-носителя.
«МК-Урал» ранее писал, что 20 августа с космодрома Байконур планируется запустить ракету-носитель «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Бион-М». В связи с этим на территории Свердловской области и Пермского края возможно падение составных частей космического корабля.
«При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе», — предупредили в мэрии Карпинске.