Жителям Карпинска запрещено посещать лес из-за падения частей ракеты

С 18 по 22 августа гражданам в муниципальном округе Карпинск запрещено посещать лесные территории.

Об этом напомнил глава муниципалитета Андрей Клопов.

Ранее он провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями Роскосмоса. Темой стала подготовка к падению элементов ракеты-носителя.

«Особое внимание уделили координации действий экстренных служб, включая МВД, МЧС, службы спасения, и других подразделений, задействованных в обеспечении безопасности», — сообщил Андрей Клопов.

«МК-Урал» ранее писал, что 20 августа с космодрома Байконур планируется запустить ракету-носитель «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Бион-М». В связи с этим на территории Свердловской области и Пермского края возможно падение составных частей космического корабля.

«При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе», — предупредили в мэрии Карпинске.