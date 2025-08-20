Жителям Карпинска запрещено посещать лес из-за падения частей ракеты

«МК-Урал» ранее писал, что 20 августа с космодрома Байконур планируется запустить ракету-носитель «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Бион-М». В связи с этим на территории Свердловской области и Пермского края возможно падение составных частей космического корабля.