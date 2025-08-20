Ричмонд
Наука Mail запустила спецпроект к 80-летию Росатома

Редакция проекта Наука Mail представила масштабный спецпроект, приуроченный к 80-летию атомной промышленности России и госкорпорации «Росатом».

Источник: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Проект «Мирный атом» освещает историю, современные достижения и перспективы отрасли, демонстрируя, как атомные технологии служат мирным целям — от энергетики и медицины до научных исследований.

В спецпроекте, разделенном на тематические блоки («Атом для жизни», «Атом для будущего» и другие), читатели найдут эксклюзивные интервью с топ-менеджерами «Росатома» подробные аналитические статьи, познавательные видеоролики и многое другое.

Цель спецпроекта — развеять стереотипы и показать, как «мирный атом» стал двигателем прогресса и улучшения качества жизни.