Наука Mail запустила спецпроект к 80-летию Росатома

Проект «Мирный атом» освещает историю, современные достижения и перспективы отрасли, демонстрируя, как атомные технологии служат мирным целям — от энергетики и медицины до научных исследований.
В спецпроекте, разделенном на тематические блоки («Атом для жизни», «Атом для будущего» и другие), читатели найдут эксклюзивные интервью с топ-менеджерами «Росатома» подробные аналитические статьи, познавательные видеоролики и многое другое.
Цель спецпроекта — развеять стереотипы и показать, как «мирный атом» стал двигателем прогресса и улучшения качества жизни.