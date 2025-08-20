Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил гендиректора «Омскэлектро» под арест на два месяца

Куйбышевский районный суд Омска в среду, 20 августа 2025 года, избрал меру пресечения гендиректору «Омскэлектро» Андрею Жуковскому.

Источник: Freepik

«Постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Омской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО “Омскэлектро” Жуковского А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), на срок 2 месяца», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Омской области.

Позиция Жуковского по инкриминируемой статье в официальной публикации не приводится.
Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.