В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября

В Госдуму внесут проект о закреплении права родителей брать выходной 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне возможности брать родителям выходной день 1 сентября, отказ в предоставлении отпуска работодателем в этот день предлагается считать нарушением трудовых норм, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ (Отпуск без сохранения заработной платы).

«Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приёмным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу в начале учебного года», — сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, реализация указанной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлечённости родителей в образовательный процесс.

«Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.