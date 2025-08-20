С начала года более 4,7 тысячи жителей Иркутской области сдали экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Также были желающие проверить наличие вирусных гепатитов В и С. Узнать результаты обследования можно уже через 15 минут. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, исследования проводят в рамках выездных акций.