С начала года более 4,7 тысячи жителей Иркутской области сдали экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Также были желающие проверить наличие вирусных гепатитов В и С. Узнать результаты обследования можно уже через 15 минут. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, исследования проводят в рамках выездных акций.
— Помимо поликлиник по месту жительства и самого центра СПИД, анализ можно сделать и на разных площадках, куда мы выезжаем, — подчеркнула главный врач Иркутского областного Центра СПИД Юлия Плотникова.
До конца августа такие тест-мобили будут работать в пяти точках города.
