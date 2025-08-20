Ричмонд
Более 4,7 тысячи жителей Иркутской области сдали экспресс-тест на ВИЧ

Также желающие проверяют, есть ли у них вирусные гепатиты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года более 4,7 тысячи жителей Иркутской области сдали экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Также были желающие проверить наличие вирусных гепатитов В и С. Узнать результаты обследования можно уже через 15 минут. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, исследования проводят в рамках выездных акций.

— Помимо поликлиник по месту жительства и самого центра СПИД, анализ можно сделать и на разных площадках, куда мы выезжаем, — подчеркнула главный врач Иркутского областного Центра СПИД Юлия Плотникова.

До конца августа такие тест-мобили будут работать в пяти точках города.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Аларском районе за пять лет построили 10 ФАПов и врачебную амбулаторию.