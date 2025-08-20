В Рыбинске Ярославской области откроются «Семейные мастерские»

В учреждении идет подготовка к заключению контрактов, педагогический коллектив активно разрабатывает мастер-классы, на которых дети совместно с родителями смогут бесплатно заниматься творчеством и создавать предметы домашнего декора, подарки и сувениры. Уже готовы первые образцы работ в техниках кинусайга, чулочная кукла, чердачная игрушка, плетение из ротанга, свечи из вощины и многое другое.