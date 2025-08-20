В Рыбинске Ярославской области откроются «Семейные мастерские»

«Семейные мастерские» будут работать с сентября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Наставник» в городе Рыбинске Ярославской области. Это отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной поддержки населения региона.
В учреждении идет подготовка к заключению контрактов, педагогический коллектив активно разрабатывает мастер-классы, на которых дети совместно с родителями смогут бесплатно заниматься творчеством и создавать предметы домашнего декора, подарки и сувениры. Уже готовы первые образцы работ в техниках кинусайга, чулочная кукла, чердачная игрушка, плетение из ротанга, свечи из вощины и многое другое.
«В сентябре 2025 года в нашем центре откроются “Семейные мастерские” — пространство, где дети и родители смогут создавать красивые, полезные вещи вместе с самыми близкими людьми. И каждый участник получит возможность для творческой самореализации и дополнительного дохода», — отметил директор центра «Наставник» Геннадий Савин.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.