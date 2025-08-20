Ричмонд
Названа дата осеннего фестиваля фонтанов в Петергофе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа, ФедералПресс. Осенний фестиваль фонтанов в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоится 20 и 21 сентября. Основная тема праздника — возрождение Петергофа после оккупации.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Фестиваль будет посвящен возрождению Петергофа после Великой Отечественной войны и покажет, какой подвиг совершили реставраторы и сотрудники музея», — уточнил генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.

Событие растянется на весь день — с 9:00 до 21:00 — и охватит не только традиционную площадку у Большого каскада, но и обширное пространство Нижнего парка, пишет ТАСС. Каждая локация станет самостоятельной «капсулой времени», повествующей о масштабах разрушений и самоотверженном труде реставраторов.

Основой повествования станет специально созданный аудиоспектакль, смонтированный из архивных документов, цитат музейных сотрудников и очевидцев тех лет, а также атмосферного музыкального сопровождения. Кульминацией двухдневного фестиваля станет традиционное грандиозное мультимедийное представление на Большом каскаде со световыми проекциями и фейерверком, добавляет издание «Мойка78».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Ленобласти власти потребовали ликвидировать тысячу домов из-за угрозы фонтанам Петергофа.