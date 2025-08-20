Названа дата осеннего фестиваля фонтанов в Петергофе

Событие растянется на весь день — с 9:00 до 21:00 — и охватит не только традиционную площадку у Большого каскада, но и обширное пространство Нижнего парка, пишет ТАСС. Каждая локация станет самостоятельной «капсулой времени», повествующей о масштабах разрушений и самоотверженном труде реставраторов.