Названа дата осеннего фестиваля фонтанов в Петергофе

«Фестиваль будет посвящен возрождению Петергофа после Великой Отечественной войны и покажет, какой подвиг совершили реставраторы и сотрудники музея», — уточнил генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.
Событие растянется на весь день — с 9:00 до 21:00 — и охватит не только традиционную площадку у Большого каскада, но и обширное пространство Нижнего парка, пишет ТАСС. Каждая локация станет самостоятельной «капсулой времени», повествующей о масштабах разрушений и самоотверженном труде реставраторов.
Основой повествования станет специально созданный аудиоспектакль, смонтированный из архивных документов, цитат музейных сотрудников и очевидцев тех лет, а также атмосферного музыкального сопровождения. Кульминацией двухдневного фестиваля станет традиционное грандиозное мультимедийное представление на Большом каскаде со световыми проекциями и фейерверком, добавляет издание «Мойка78».
