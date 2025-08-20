Ричмонд
В Омской области изменится расписание электричек с 1 сентября

Это связано с проведением ремонта на путях.

Источник: Пресс-служба ЗСЖД

Расписание 11 пригородных электропоездов в Омской области изменится с 1 сентября 2025 года. Это связано с проведением планового ремонта пути. Изменения будут действовать до 10 сентября 2025 года. При этом корректировка по времени составит от 4 до 57 минут.

Пассажирам, следующим по маршрутам Омск — Калачинская, Калачинская — Омск, Омск — Татарская, Татарская — Омск, Омск — Называевская, нужно быть внимательнее.

Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте и по телефонам (3812) 44−31−52, 8 (800) 234−31−52.

Ранее мы сообщали, что пассажиры поездов дальнего следования из Омска стали чаще брать с собой в поездки домашних животных. За семь месяцев 2025 года с вокзала Омск — Пассажирский вместе с хозяевами отправились в путешествие 3,8 тыс. домашних животных.