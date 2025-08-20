В Омской области изменится расписание электричек с 1 сентября

Расписание 11 пригородных электропоездов в Омской области изменится с 1 сентября 2025 года. Это связано с проведением планового ремонта пути. Изменения будут действовать до 10 сентября 2025 года. При этом корректировка по времени составит от 4 до 57 минут.
Пассажирам, следующим по маршрутам Омск — Калачинская, Калачинская — Омск, Омск — Татарская, Татарская — Омск, Омск — Называевская, нужно быть внимательнее.
Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте и по телефонам (3812) 44−31−52,
