В Омске по иску транспортной прокуратуры перекрыты доступы к запрещенным сайтам

Сотрудники омской транспортной прокуроры мониторили интернет, и нашли нарушение закона в части правил защиты информации. По их иску суд ограничил доступ к выявленным интернет-ресурсам. Информацией поделился телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
«В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети установлены интернет-ресурсы, содержащие предложения о предоставлении доступа к статистическим данным внешнеэкономической деятельности и базе компаний участников ВЭД. Доступ к сайтам не ограничивался, имелась возможность скопировать информацию в электронном варианте, воспользоваться услугами сервиса», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Доступ к указанной информации возможен исключительного для выполнения возложенных на таможенный орган задач и функций, не подлежит передаче иным лицам. Суд согласился с материалами иска, предоставленного прокурорами, и своим решением ограничил доступ пользователей к интернет-ресурсам.