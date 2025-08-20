Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске по иску транспортной прокуратуры перекрыты доступы к запрещенным сайтам

Владельцы информационных ресурсов незаконно предлагали возможность скачать любому пользователю статистические данные в области внешнеэкономической деятельности.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омской транспортной прокуроры мониторили интернет, и нашли нарушение закона в части правил защиты информации. По их иску суд ограничил доступ к выявленным интернет-ресурсам. Информацией поделился телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

«В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети установлены интернет-ресурсы, содержащие предложения о предоставлении доступа к статистическим данным внешнеэкономической деятельности и базе компаний участников ВЭД. Доступ к сайтам не ограничивался, имелась возможность скопировать информацию в электронном варианте, воспользоваться услугами сервиса», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Доступ к указанной информации возможен исключительного для выполнения возложенных на таможенный орган задач и функций, не подлежит передаче иным лицам. Суд согласился с материалами иска, предоставленного прокурорами, и своим решением ограничил доступ пользователей к интернет-ресурсам.