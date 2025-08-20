На первых кадрах со съемок новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» замечены представители Красноярского края

Телеканал ТНТ начал производство нового новогоднего музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика», который продолжит традицию праздничных кинокартин канала.
Первые кадры со съёмочной площадки уже опубликованы — на них Тимур Батрутдинов предстал в образе легендарного Шурика в знаменитой белой майке.
Особый интерес для сибирских зрителей представляет участие в проекте земляков — продюсеров Андрея Шелкова и Максима Ткаченко из Красноярского края, которые являются постоянными создателями новогодних хитов ТНТ. Они отвечают за продюсирование и этой картины.
По сюжету, Шурик будет рассказывать случайным прохожим историю своей любви к Нине — студентке, комсомолке и просто красавице. Действие развернется в узнаваемых декорациях советской киноклассики с отсылками к «Операции “Ы”», «Служебному роману» и «Кавказской пленнице», но с неожиданными сюжетными поворотами.
В фильме примут участие около 70 известных артистов и музыкантов, включая красноярского исполнителя Ваню Дмитриенко, ANNA ASTI, Сергея Лазарева, Ларису Долину и группу IOWA. Особенностью станут музыкальные номера в необычных аранжировках — знакомые хиты зазвучат по-новому.
Проект продолжает успешную серию новогодних мюзиклов ТНТ: «СамоИрония судьбы» (2022), «Иван Васильевич меняет всё!» (2023) и рекордный по просмотрам «Небриллиантовая рука» (2024), который собрал 44,8 млн зрителей. Премьера «Приключений Шурика» запланирована на 31 декабря 2025 года.