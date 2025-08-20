На первых кадрах со съемок новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» замечены представители Красноярского края

По сюжету, Шурик будет рассказывать случайным прохожим историю своей любви к Нине — студентке, комсомолке и просто красавице. Действие развернется в узнаваемых декорациях советской киноклассики с отсылками к «Операции “Ы”», «Служебному роману» и «Кавказской пленнице», но с неожиданными сюжетными поворотами.