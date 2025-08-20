Калининградская область подписала соглашение с Роскачеством

В регионе запустят комплексную работу по контролю качества товаров и услуг.
В своем официальном телеграм-канале глава региона рассказал, что калининградский ресторан первым в стране получил знак соответствия принципам пищевой безопасности «Роскачество — ХАССП».
Также он пообещал учредить региональную премию качества.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Калининградская область подписала 13 соглашений за время проведения Петербургского экономического форума. Всего в регион привлекли 395 миллиардов рублей инвестиций.