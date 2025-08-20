В Псковской области реализуют три экологические инициативы

Три инициативы Псковской области стали победителями конкурса Президентского фонда экологических и природоохранных проектов и получили средства на реализацию. Исполнение таких проектов отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Национальный парк «Себежский» получит средства на реализацию проекта «Кластер Гидробиолога — Ихтиолога». По нему планируется создание современной гидробиологической лаборатории, ихтиологических центров и полевого исследовательского центра глэмпингового типа в деревне Осыно.
Полистовский заповедник реализует проект «Озерные летописи». Он направлен на создание нового водного туристического маршрута и обучение местных жителей работе гидами. АНО «Экомудрость» получит деньги на проект «Эконаследие: защита дикой природы Псковской и Новгородской областей». Он подразумевает организацию образовательных лекций, научных экспедиций, мониторинг краснокнижных видов, озеленение территорий и поддержку диких животных.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.