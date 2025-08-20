В посёлке Трудовое под Владивостоком открыли новую детскую поликлинику

В среду, 20 августа, в посёлке Трудовое, расположенном в пригороде Владивостока, начала полноценно работать новая детская поликлиника. Медицинское учреждение на Лермонтова, 87 было открыто в рамках регионального проекта модернизации первичного звена, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
В поликлинике обеспечены условия для качественного обслуживания юных пациентов: она укомплектована участковыми врачами-педиатрами и медицинскими сёстрами, рассчитана на сто посещений за смену. К ней прикреплено три с половиной тысячи детей, которые проходят профилактические осмотры как минимум раз в месяц. Медицинское учреждение оборудовано прививочным, процедурным и физиотерапевтическим кабинетами, что позволяет оказывать широкий спектр услуг.
Сообщается, что учреждение начало принимать первых пациентов ещё в декабре 2024 года. За это время провели обновление мебели и медицинского оборудования. С момента официального открытия поликлиника имеет все возможности для приёма детей и применения современных методов лечения, что положительно отразится на здоровье маленьких пациентов.
В учреждении реализованы принципы бережливого производства: работает открытая регистратура, создан интерактивный детский уголок, организовано оказание неотложной помощи, функционирует информационная система коммуникации, повышающая качество сервиса.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, участвовавший в торжественном открытии, передал коллективу и пациентам пожелания здоровья и благополучия. Строительство и оснащение поликлиники в Трудовом — часть масштабного проекта «Модернизация первичного звена», в рамках которого в 2025 году планируется возведение десяти новых объектов здравоохранения в Приморском крае.