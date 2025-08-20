В посёлке Трудовое под Владивостоком открыли новую детскую поликлинику

В поликлинике обеспечены условия для качественного обслуживания юных пациентов: она укомплектована участковыми врачами-педиатрами и медицинскими сёстрами, рассчитана на сто посещений за смену. К ней прикреплено три с половиной тысячи детей, которые проходят профилактические осмотры как минимум раз в месяц. Медицинское учреждение оборудовано прививочным, процедурным и физиотерапевтическим кабинетами, что позволяет оказывать широкий спектр услуг.