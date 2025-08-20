В лесах Новосибирской области резко сократился урожай грибов

Летом 2025 года грибники сталкиваются с дефицитом съедобных и даже ядовитых грибов — лисички и шампиньоны встречаются крайне редко.
Миколог Татьяна Бульонкова объяснила, что засушливая погода первой половины лета помешала плодоношению грибов. Местные жители отмечают, что нынешний сезон уступает прошлому году по количеству грибов, пишет Горсайт.
«Жара без прохладных ночей мешает росту грибов, поэтому их дефицит в первой половине лета объясним», — подчеркнула эксперт.
При этом Бульонкова добавила, что текущие дожди могут частично компенсировать дефицит и стимулировать рост грибов в ближайшие недели.