Скончалась концертмейстер оркестра musicAeterna Инна Прокопьева-Райс

Оркестр musicAeterna сообщил о скоропостижной смерти своего первого концертмейстера Инны Прокопьевой-Райс. Блестящая скрипачка играла в оркестре с первой репетиции в 2004 году и до последних концертов.
Инна Прокопьева-Райс родилась в Междуреченске — небольшом шахтерском городке в Кемеровской области. Окончила основной курс и аспирантуру Новосибирской консерватории по классу скрипки. Лауреат музыкальных конкурсов Сибири и Дальнего Востока.
Вся жизнь musicAeterna в Новосибирске, Перми и Петербурге связана с Инной Прокопьевой-Райс. Она работала с оркестром в Перми, принимала участие в многочисленных концертах и постановках, Дягилевском фестивале.
Для Инны musicAeterna была смыслом жизни, ради которого она всю себя отдавала до последней капли и до последнего мгновения. «Мы были как одна семья», — не раз говорила она.
«Тяжело и горько писать об Инне в прошедшем времени. Но не только время управляет нашими жизнями, чувствами и мыслями. Вечна музыка. Вечна память», — говорится в некрологе musicAeterna.