Глава ЦИК назвала количество заявок на онлайн-голосование в 2025 году

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более 869 тысяч заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования 2025 года, это рекорд, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
«Что мы имеем на сегодняшний день… 869 455 заявлений (подано) на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), это рекорд большой по сравнению с прошлым годом. И 76 541 заявление на сей момент — это то, что касается мобильного приложения “Мобильный избиратель”, — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Глава Центризбиркома отметила, что лидерами по числу заявлений на ДЭГ стали Ростовская область (более 179,4 тысячи), Чувашская республика (более 143,3 тысячи) и Свердловская область (более 131 тысячи). Она напомнила, что подать заявления о желании проголосовать онлайн могут жители 24 регионов РФ через портал Госуслуг в разделе «Мои выборы».
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. ДЭГ в 2025 году применятся в 24 субъектах РФ. В 2024 году ДЭГ применялся на выборах разных уровней в 25 регионах РФ. Голосование в них длилось от одного до трёх дней.