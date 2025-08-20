Ричмонд
Сотрудники РЦК Тюменской области прошли сертификацию

Это нужно для того, чтобы убедиться в эффективности работы центра и компетентности его команды.

Источник: Национальные проекты России

Сертификацию прошли сотрудники Регионального центра компетенций (РЦК) Тюменской области, которые работают по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство инноваций».

Оценка РЦК проходит очно с учетом результатов проектов на предприятиях, организации «Фабрики процессов», обучения сотрудников и структуры работы. Главная цель сертификации — убедиться, что команда эффективно взаимодействует с предприятиями, предоставляя качественные услуги и наращивая эффективность.

Представители комиссии посетили молочный комбинат «Ситниковский», где продолжается внедрение инструментов бережливого производства, и предприятие «МЕГАТОР», пилотный проект которого также находится в стадии реализации. Обе команды освоили методы бережливого производства и провели диагностику для оптимизации процессов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.