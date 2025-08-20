Ричмонд
В Омске мирового судью подозревают в дисциплинарном проступке

В последней декаде августа дело судьи Ирины Беляевой рассмотрит квалификационная коллегия суде Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Информация о «признаках дисциплинарного проступка» в действиях мирового судьи Ирины Беляевой появилась сегодня, 20 августа, на официальном сайте квалификационной коллегии судей Омской области.

«Рассмотрение заключения комиссии квалификационной коллегии судей Омской области о наличии в действиях мирового судьи судебного участка № 81 в Советском судебном районе в города Омска Беляевой Ирины Юрьевны признаков дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.

Повестка заседания квалификационной коллегии судей Омской области, на которой и будет рассмотрено дело судьи Ирины Беляевой, запланировано на 22 августа 2025 года. В чем состоит дисциплинарный проступок судьи, на сайте не уточняется.