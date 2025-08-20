Больше 100 незаконных торговых точек демонтировали в Ростовской области

Напомним, основными требованиями к НТО, кроме правильно оформленной документации на установку, является их внешний вид. Решение о сносе обычно принимаются на основании жалоб или зафиксированных фактов нарушения, далее составляется протокол, и затем владельцы точек получают предписания. Они могут добровольно убрать свои торговые объекты, но, если этого не происходит, к работе приступают подрядчики. Расходы по принудительному демонтажу затем взыскиваются с собственника.