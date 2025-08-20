Ричмонд
Больше 100 незаконных торговых точек демонтировали в Ростовской области

В Ростовской области продолжают демонтаж нелегальных ларьков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ликвидировали уже более 100 незаконных торговых объектов. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Напомним, поручение навести порядок в этой сфере озвучил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Донской глава подчеркнул, что подобные точки часто не имеют обязательных сопроводительных документов, а также не перечисляют аренду и уходят от налогов, нарушая закон. Кроме того, по словам Юрия Слюсаря, внешний вид незаконных ларьков не соответствует городской архитектуре.

По информации департамента потребительского рынка Ростовской области, накануне на улице Суворова в Ростове-на-Дону снесли несколько незаконных цветочных киосков. Оказалось, что к одному павильону были самовольно пристроены еще четыре неузаконенных строения. Разрешение на демонтаж получили после обращения в суд.

— В Ростовской области уже более 100 незаконно размещенных торговых объектов демонтировали. Мы этой работой занимаемся вместе с главами городов и районов, правоохранительными органами постоянно, и особенно активно в Ростове, — отметил заместитель директора департамента потребительского рынка региона Виктор Сахранов.

Напомним, основными требованиями к НТО, кроме правильно оформленной документации на установку, является их внешний вид. Решение о сносе обычно принимаются на основании жалоб или зафиксированных фактов нарушения, далее составляется протокол, и затем владельцы точек получают предписания. Они могут добровольно убрать свои торговые объекты, но, если этого не происходит, к работе приступают подрядчики. Расходы по принудительному демонтажу затем взыскиваются с собственника.

Жители области могут сообщать о фактах несанкционированной торговли через портал «Госуслуги», электронную приемную правительства региона или горячую линию департамента потребительского рынка Ростовской области.

