Чукотская окружная больница получила оборудование для новорожденных

Аппараты для поддержания жизнедеятельности новорожденных поступили в родильное отделение Чукотской окружной больницы по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
Учреждение получило инкубаторы, реанимационные столы и аппараты искусственной вентиляции легких. Врач-неонатолог Артем Панькив отметил, что часть оборудования уже используется специалистами. Техническое оснащение родильного отделения соответствует высоким стандартам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.