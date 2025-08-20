Ко Дню знаний в Хабаровском крае стартовал образовательный спецпроект

В Хабаровском крае запустили образовательный проект, чтобы помочь ребятам плавно вернуться к учебе. Он предлагает тесты, игры и викторины — и при этом можно выиграть призы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проект «Другое Дело» от президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал ко Дню знаний. Он функционирует в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Цель — помочь школьникам и студентам адаптироваться к новому учебному году. Участников ждут образовательные тесты, квизы, игры и викторины. Они доступны ежедневно до 15 сентября.
Задания охватывают разные темы: от микробиологии и нейронных сетей до космоса, физики и химии. Участники узнают, как готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, писать эссе и выстраивать профессиональные планы.
Кроме того, проект предлагает поддержку студентам: советы по составлению резюме и прохождению собеседований. А взрослые смогут познакомиться с профессиями в IT, промышленности и культуре.
За участие можно получить приятные призы: обложки на студенческий билет, термокружки, футболки и худи. Также разыгрываются ценные «суперпризы» — беспроводные наушники, фотоаппарат, планшет и другие полезные вещи.
Проект открыт для школьников, студентов и всех, кто хочет развиваться. Участие бесплатное — главное, проявить интерес и включиться в увлекательные задания.